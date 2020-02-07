Иностранца оштрафовали за попытку подкупа саратовского полицейского

7 Февр. 2020 2020-02-07T15:13:02+03:00

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Суд Советского района Саратовской области признал 51-летнего жителя Республики Узбекистан виновным в покушении на дачу взятки.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, выяснилось, что в декабре 2019 года мужчина пытался передать сотруднику транспортной полиции в поезде №334 сообщением Саратов — Ташкент 2 тыс. рублей за несоставление протокола за нарушение правил въезда в страну.

Страж порядка отказался от получения денег.

Мужчину обязали отдать 5 тыс. рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU