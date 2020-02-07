Иностранца оштрафовали за попытку подкупа саратовского полицейского
Мужчина нарушил правила режима въезда в страну
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Суд Советского района Саратовской области признал 51-летнего жителя Республики Узбекистан виновным в покушении на дачу взятки.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, выяснилось, что в декабре 2019 года мужчина пытался передать сотруднику транспортной полиции в поезде №334 сообщением Саратов — Ташкент 2 тыс. рублей за несоставление протокола за нарушение правил въезда в страну.
Страж порядка отказался от получения денег.
Мужчину обязали отдать 5 тыс. рублей штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU