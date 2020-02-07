Житель Самойловского района ответит за интим с двумя детьми

7 Февр. 2020 2020-02-07T15:01:00+03:00

Он «встречался» с девочками

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Перед судом предстанет 23-летний житель Самойловского района за два эпизода полового сношения, совершенное с несовершеннолетними.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, с октября по ноябрь 2019 года парень занимался интимом с 15-летней девочкой, а в октябре 2019 — с 14-летней жительницей села, в котором проживал.

Еще до окончания следствия парень признал свою вину.

Отметим, что максимальное наказание, которое ему грозит за это, — четыре года лишения свободы. При совокупности преступлений ответ нужно нести за каждое злодеяние путем полного или частичного сложения наказаний.

Уголовное дело в отношении молодого человека направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU