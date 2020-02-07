Житель Ершовского района попал в тюрьму за три кражи и хранение наркотиков

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:57:38+03:00

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Суд признал 37-летнего жителя села Миусс Ершовского района виновным в серии преступлений.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 4 сентября 2015 года мужчина выломал раму окна в местном магазине и украл еду, сигареты, на общую сумму 42 тыс. рублей.

В эту же ночь гражданин выставил окно отделения почты и унес товар на сумму 13 тыс. рублей. Уже 10 сентября 2019 года ночью он выбил форточку окна в салоне красоты на улице Космонавтов в Ершове и унес телевизор, видеокамеры и деньги на 11 тыс. рублей. После чего зашел в торговую точку на этой же улице ради того, чтобы унести продукты, пиво и сигареты на 9,5 тыс. рублей.

Также 9 сентября 2019 года мужчина купил почти 60 граммов конопли и стал хранить при себе, пока его не задержала полиция.

Мужчине назначили 3,5 года исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU