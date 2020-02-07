В выходные морозы в Саратовской области продолжатся

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:47:21+03:00

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В Саратовской области установилась погода, характерная для февраля.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, температура соответствует многолетней климатической норме.

В последние дни погоду в регионе определяют холодные воздушные массы. Они сохранят свое влияние в ближайшие дни. По ночам температура будет до -15…-20 градусов в северных районах. Днем столбик термометра в часы максимального прогрева поднимется до -9…-14 градусов.

Ветер при этом будет дуть с северо-востока и северо-запада со скоростью 3–8 м/с, а при порывах до 13 м/с.

Осадки маловероятны.

Метеорологи ожидают, что погода начнет меняться на следующей неделе, когда ветер сменит направление на южное. Вероятнее всего, воздушные массы принесут с собой осадки.

ИСТОЧНИК KP.RU