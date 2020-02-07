Женщине заменили выплату 2 млн рублей ограничением свободы
Она не стала добровольно выплачивать долг и ей заменили наказание более строгим
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В Саратовской области женщина сумела избежать выплаты 2 млн рублей.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее ее осудили за коррупционное преступление и приговорили к выплате крупной суммы.
Однако женщина, несмотря на то, что ей разрешили оплатить 2 миллиона в рассрочку, не стала добровольно гасить долг.
В связи с этим штраф заменили более строгим наказанием — ограничением свободы на год.
ИСТОЧНИК KP.RU