Женщине заменили выплату 2 млн рублей ограничением свободы

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:42:57+03:00

Она не стала добровольно выплачивать долг и ей заменили наказание более строгим

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В Саратовской области женщина сумела избежать выплаты 2 млн рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее ее осудили за коррупционное преступление и приговорили к выплате крупной суммы.

Однако женщина, несмотря на то, что ей разрешили оплатить 2 миллиона в рассрочку, не стала добровольно гасить долг.

В связи с этим штраф заменили более строгим наказанием — ограничением свободы на год.

ИСТОЧНИК KP.RU