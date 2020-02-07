Саратовский аэропорт «Гагарин» стал лауреатом национальной премии

7 Февр. 2020 2020-02-07T13:19:07+03:00

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Международный аэропорт «Гагарин» в Саратовском районе стал лауреатом 6-й национальной премии «Воздушные ворота России».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе «Гагарина», аэропорт стал победителем сразу в двух номинациях: «Лучший инновационный проект» и «Лучший инвестиционный проект года».

Награждение прошло в Москве в рамках выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS.

Стоит отметить, что холдинг «Аэропорты Регионов», в который входят аэропорты Кольцово, Курумоч и другие, получило на премии «Воздушные ворота России» восемь наград.

ИСТОЧНИК KP.RU