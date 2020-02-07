Панков: Володин предлагает стратегическое решение проблем Солнечного-2

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:41:52+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о рабочей поездке председателя Госдумы Вячеслава Володина в поселок Солнечный-2 Саратова.

- Солнечный-2 — один из новых поселков, где не хватает школ, поликлиник, детсадов. Володин поднял вопрос, почему не строились нужные людям соцобъекты. Проверки выявили махинации с землей, в которых участвовали областные околоправительственные структуры. Но спикер помогает не только выявить причины, но и решить вопрос. Уже действует новая школа «Аврора», а теперь он предложил еще более масштабный проект по строительству двух школ по 1,1 тыс. мест.

8 и 11-й микрорайоны поселка сейчас активно заселяются, очень много семей с детьми. Родители еще ночью занимают очередь, когда идет запись в первый класс. Понимая: если не хватит места в школе недалеко от дома, то придется возить ребенка за несколько остановок. А через пару лет проблема может стать еще серьезней. Володин предлагает стратегическое решение, чтобы этого не допустить. Не просто строить школы, а привлечь для этого застройщиков, которые здесь возводят высотки. Это будет справедливо. И главное — прекратить порочную практику, когда застройщики получают огромные массивы земли и возводят целые кварталы без всяких обязательств по строительству социальных объектов, — пишет Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU