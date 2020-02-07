Володин: Солнечный-2 нужно не просто взять под опеку, а решить вопросы

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:36:15+03:00

Он призвал Михаила Исаева встретиться с жителями и обсудить, чего не хватает

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Сегодня, 7 февраля, председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил 11-й микрорайон в поселке Солнечный-2.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», во время визита зампред правительства региона Роман Бусаргин показал схему застройки. Школа вместимостью 1,1 тыс. мест будет возведена на участке площадью 2,5 гектара.

Застройщик должен приступить к работам в апреле.

По словам Вячеслава Володина, отношения с застройщиком должны быть максимально прозрачными. Также он призвал создать такие условия, чтобы объект был построен как можно быстрее.

При этом в поселке, где в перспективе будут проживать 52 тыс. человек, должны быть созданы комфортные условия: инфраструктура, отделения полиции и банков.

Строительство школы поможет разгрузить «Солярис» и «Аврору», где людям приходилось провести ночь в ожидании возможности записать ребенка в первый класс.

По словам Вячеслава Володина, поселок Солнечный-2 нужно не просто взять под опеку, но помочь решить вопросы. Он призвал мэра Саратова Михаила Исаева через месяц снова встретиться с жителями и обсудить, как продвигаются дела и чего не хватает.

ИСТОЧНИК KP.RU