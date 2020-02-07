2020-02-07T14:36:15+03:00
Общество

Володин: Солнечный-2 нужно не просто взять под опеку, а решить вопросы

Он призвал Михаила Исаева встретиться с жителями и обсудить, чего не хватает
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 7 февраля, председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил 11-й микрорайон в поселке Солнечный-2.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», во время визита зампред правительства региона Роман Бусаргин показал схему застройки. Школа вместимостью 1,1 тыс. мест будет возведена на участке площадью 2,5 гектара.

Застройщик должен приступить к работам в апреле.

По словам Вячеслава Володина, отношения с застройщиком должны быть максимально прозрачными. Также он призвал создать такие условия, чтобы объект был построен как можно быстрее.

При этом в поселке, где в перспективе будут проживать 52 тыс. человек, должны быть созданы комфортные условия: инфраструктура, отделения полиции и банков.

Строительство школы поможет разгрузить «Солярис» и «Аврору», где людям приходилось провести ночь в ожидании возможности записать ребенка в первый класс.

По словам Вячеслава Володина, поселок Солнечный-2 нужно не просто взять под опеку, но помочь решить вопросы. Он призвал мэра Саратова Михаила Исаева через месяц снова встретиться с жителями и обсудить, как продвигаются дела и чего не хватает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове пройдут фестивали танца и хореографии
Вячеслав Володин в Саратове призвал обеспечивать участковых полиции жильем близко от участков
Житель Самойловского района ответит за интим с двумя детьми
В Саратове на улице Краснова задержали наркоманку
Иностранца оштрафовали за попытку подкупа саратовского полицейского
Вячеслав Володин проводит актив Саратова
Житель Ершовского района попал в тюрьму за три кражи и хранение наркотиков
Игорь Комаров вошел в состав Совета при Президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам
В выходные морозы в Саратовской области продолжатся
Доля «пьяных» преступлений в Саратовской области выросла до 37,2%
Панков: Чиновник должен понимать, что есть ограничения поведения и высказываний
Женщине заменили выплату 2 млн рублей ограничением свободы
Саратовский аэропорт «Гагарин» стал лауреатом национальной премии
Панков: Володин предлагает стратегическое решение проблем Солнечного-2
Количество ДТП на железнодорожных переездах ПривЖД снизилось на 26% в 2019 году
Володин: Солнечный-2 нужно не просто взять под опеку, а решить вопросы
На проспекте Строителей Энгельса мужчина лишился двух мобильников после избиения
Банк «Открытие» по итогам 2019 года впервые вошел в топ-6 лидеров потребительского кредитования
РАНХиГС возглавил рейтинг «Интерфакса» по образованию в сфере государственного и муниципального управления
Саратовцы смогут улететь в Сочи и Минводы напрямую
В Балаково предложили объединить празднование 75-летия Победы и юбилей атомной отрасли
Володин: Аэроклуб Гагарина должен стать неотъемлемой частью «Парка покорителей космоса»
Панков: Володин много делает, чтобы память о Юрии Гагарине не померкла
Председатель Совета ректоров вузов Саратовской области поздравил коллег с Днем российской науки
На Стрелке в автобусе №75 упал пассажир
Депутаты Саратовской облдумы согласились не испытывать энергетики на детях
Володин в аэроклубе имени Гагарина призвал не стесняться говорить о минусах