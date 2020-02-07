На проспекте Строителей Энгельса мужчина лишился двух мобильников после избиения

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:42:02+03:00

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В Энгельсе Саратовской области полиция раскрыла ограбление.

- Вечером 2 февраля 48-летний мужчина обратился к правоохранителям, заявив, что в 15:30 его избили у дома на проспекте Строителей и отобрали Samsung Galaxy A8 и Samsung Galaxy A3. Сумма ущерба — 30 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

По подозрению задержали 29-летнего гражданина из поселка Пробуждение. Он уже был судим за кражи, грабеж и вымогательство. В отношении него завели уголовное дело.

Оказалось, что смартфоны злоумышленник продал неизвестному.

ИСТОЧНИК KP.RU