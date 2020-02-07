Саратовцы смогут улететь в Сочи и Минводы напрямую
С воскресенья начнутся рейсы в Екатеринбург
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С завтрашнего дня, 8 февраля, начнутся регулярные полеты из Саратова в Сочи и Минеральные Воды.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе аэропорта, рейсы будет выполнять компания «ИрАэро».
Из Саратова по этим двум направлениям можно будет улететь по вторникам и субботам.
Также с 9 февраля по средам и воскресеньям из Саратова будут вестись полеты в Екатеринбург.
Пока что такое расписание действует до 28 марта 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU