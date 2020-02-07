Саратовцы смогут улететь в Сочи и Минводы напрямую

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:33:40+03:00

С воскресенья начнутся рейсы в Екатеринбург

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С завтрашнего дня, 8 февраля, начнутся регулярные полеты из Саратова в Сочи и Минеральные Воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе аэропорта, рейсы будет выполнять компания «ИрАэро».

Из Саратова по этим двум направлениям можно будет улететь по вторникам и субботам.

Также с 9 февраля по средам и воскресеньям из Саратова будут вестись полеты в Екатеринбург.

Пока что такое расписание действует до 28 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU