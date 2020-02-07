Володин: Аэроклуб Гагарина должен стать неотъемлемой частью «Парка покорителей космоса»

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:17:41+03:00

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Вячеслав Володин, председатель Государственной думы России, сегодня, 7 февраля, посетил аэроклуб имени Гагарина в поселке Дубки Саратовского района.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Вячеслав Володин осмотрел экспозицию в музее, где представлены телеграммы Юрия Гагарина и кубки спортсменов.

Ему показали стенды с информацией о подвигах летчиков. Сейчас идет работа над созданием цифровой выставки, переводом на иностранный язык.

Аэроклуб ведет активную работу в части подготовки парашютистов, которые в том числе участвуют в торжественных мероприятиях в День космонавтики.

- Для нас объект не просто здание на отшибе, а частичка памяти. В течение года нужно сделать все, чтобы на следующий год в рамках проекта «Парк покорителей космоса» клуб был неотъемлемой его частью, — отметил Вячеслав Володин.

Аэроклуб был основан 4 апреля 1933 года. С 1954 года к занятиям там приступил Юрий Гагарин, а его имя было присвоено клубу в 1974 году.

ИСТОЧНИК KP.RU