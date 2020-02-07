Доля «пьяных» преступлений в Саратовской области выросла до 37,2%

7 Февр. 2020 2020-02-07T13:58:23+03:00

Половину из них совершили женщины

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В Саратовской области сократилось число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, в 2019 году их было зарегистрировано 5 486, что на 5,9% ниже уровня 2018 года.

62 преступления было совершено в состоянии наркотического и токсического опьянения. По этому показателю также зафиксировано сокращение — на 46,6%.

Однако прокуратура отмечает, что вырос удельный вес преступлений, совершенных в пьяном виде — с 35,3 до 37,2%.

Убийств было совершено 66, умышленных причинений тяжкого вреда — 195, грабежей — 108, разбоев — три. В основном в пьяном виде совершаются преступления средней тяжести.

Половина всех «пьяных» преступлений совершается женщинами.

ИСТОЧНИК KP.RU