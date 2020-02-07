В Саратовской области начались продажи проездных на март
Купить билет можно в любом из 510 пунктов
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Сегодня, 7 февраля, в Саратовской области началась продажа единых социальных проездных билетов на март.
- Купить его можно в любом из 510 пунктов продажи в регионе до 4 марта, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве социального развития области.
Также там напомнили, что для приобретения билета нужны два документа: удостоверяющий личность и подтверждающий право на льготу.
ИСТОЧНИК KP.RU