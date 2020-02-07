2020-02-07T11:58:45+03:00
Происшествия

В Саратовской области бывшего начальника отдела полиции поймали на очередной взятке

За первое преступление он уже понес наказание
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего полицейского.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в получении взятки.

Следствие полагает, что весной 2019 года замначальника отдела полиции по Саратовской области находился в Озинках в служебной командировке. Там он получил 8 тыс. рублей от местного жителя за то, чтобы иностранных граждан не привлекали к административной ответственности.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ региона.

Свою вину мужчина признал полностью.

Примечательно, что ранее он уже был осужден за получение взятки. Его лишали права занимать должности в правоохранительных органах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, сотрудник уволен из органов внутренних дел, его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове пройдут фестивали танца и хореографии
Вячеслав Володин в Саратове призвал обеспечивать участковых полиции жильем близко от участков
Житель Самойловского района ответит за интим с двумя детьми
В Саратове на улице Краснова задержали наркоманку
Иностранца оштрафовали за попытку подкупа саратовского полицейского
Вячеслав Володин проводит актив Саратова
Житель Ершовского района попал в тюрьму за три кражи и хранение наркотиков
Игорь Комаров вошел в состав Совета при Президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам
В выходные морозы в Саратовской области продолжатся
Доля «пьяных» преступлений в Саратовской области выросла до 37,2%
Панков: Чиновник должен понимать, что есть ограничения поведения и высказываний
Женщине заменили выплату 2 млн рублей ограничением свободы
Саратовский аэропорт «Гагарин» стал лауреатом национальной премии
Панков: Володин предлагает стратегическое решение проблем Солнечного-2
Количество ДТП на железнодорожных переездах ПривЖД снизилось на 26% в 2019 году
Володин: Солнечный-2 нужно не просто взять под опеку, а решить вопросы
На проспекте Строителей Энгельса мужчина лишился двух мобильников после избиения
Банк «Открытие» по итогам 2019 года впервые вошел в топ-6 лидеров потребительского кредитования
РАНХиГС возглавил рейтинг «Интерфакса» по образованию в сфере государственного и муниципального управления
Саратовцы смогут улететь в Сочи и Минводы напрямую
В Балаково предложили объединить празднование 75-летия Победы и юбилей атомной отрасли
Володин: Аэроклуб Гагарина должен стать неотъемлемой частью «Парка покорителей космоса»
Панков: Володин много делает, чтобы память о Юрии Гагарине не померкла
Председатель Совета ректоров вузов Саратовской области поздравил коллег с Днем российской науки
На Стрелке в автобусе №75 упал пассажир
Депутаты Саратовской облдумы согласились не испытывать энергетики на детях
Володин в аэроклубе имени Гагарина призвал не стесняться говорить о минусах