В Саратовской области бывшего начальника отдела полиции поймали на очередной взятке

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:58:45+03:00

За первое преступление он уже понес наказание

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В Саратовской области в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего полицейского.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в получении взятки.

Следствие полагает, что весной 2019 года замначальника отдела полиции по Саратовской области находился в Озинках в служебной командировке. Там он получил 8 тыс. рублей от местного жителя за то, чтобы иностранных граждан не привлекали к административной ответственности.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ региона.

Свою вину мужчина признал полностью.

Примечательно, что ранее он уже был осужден за получение взятки. Его лишали права занимать должности в правоохранительных органах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, сотрудник уволен из органов внутренних дел, его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU