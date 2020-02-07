В Саратовской области бывшего начальника отдела полиции поймали на очередной взятке
В Саратовской области в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего полицейского.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в получении взятки.
Следствие полагает, что весной 2019 года замначальника отдела полиции по Саратовской области находился в Озинках в служебной командировке. Там он получил 8 тыс. рублей от местного жителя за то, чтобы иностранных граждан не привлекали к административной ответственности.
Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ региона.
Свою вину мужчина признал полностью.
Примечательно, что ранее он уже был осужден за получение взятки. Его лишали права занимать должности в правоохранительных органах.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, сотрудник уволен из органов внутренних дел, его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU