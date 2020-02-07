В Саратове женщина обвинила бывшего мужа в избиении и похищении золота
Преступление произошло во Фрунзенском районе
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Во Фрунзенском районе Саратова полиция раскрыла ограбление.
- Ночью 1 февраля в отдел обратилась 33-летняя женщина и рассказала, что в 23:40 31 января в квартире по улице Вольская ее бывший 35-летний муж избил ее и открыто похитил золотые комплекты, состоящие из цепочек и кулонов. Сумма ущерба составила 27 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Правоохранители возбудили уголовное дело и 6 февраля задержали ранее судимого за кражи мужчину.
Злоумышленник признался в содеянном.
ИСТОЧНИК KP.RU