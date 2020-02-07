В Саратов не пустили 180 кг консервов из Казахстана
Мясное изделие было без документов
Изменить размер текста:
В Саратовскую область в среду, 5 февраля, пытались ввезти мясные консервы из Казахстана.
- Партию в 180 кг не пропустили на пропуске в Озинках. Причина — отсутствие ветеринарных документов о качестве и безопасности, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Россельхознадзоре.
На владельца груза возбудили административное дело, а сами консервы не пустили в Саратовскую область. Мясные изделия вернули в Казахстан.
ИСТОЧНИК KP.RU