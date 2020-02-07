В Саратов не пустили 180 кг консервов из Казахстана

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:00:32+03:00

Мясное изделие было без документов

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В Саратовскую область в среду, 5 февраля, пытались ввезти мясные консервы из Казахстана.

- Партию в 180 кг не пропустили на пропуске в Озинках. Причина — отсутствие ветеринарных документов о качестве и безопасности, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Россельхознадзоре.

На владельца груза возбудили административное дело, а сами консервы не пустили в Саратовскую область. Мясные изделия вернули в Казахстан.

ИСТОЧНИК KP.RU