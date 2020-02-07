7 Февр. 2020 2020-02-07T11:56:55+03:00

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Завершен демонтаж Трофимовского моста в Ленинском районе Саратова.

Как сообщает Trofimovsky_bridge_Saratov, официальная страница по реконструкции объекта в соцсети Instagram, работы были закончены в ночь на 6 февраля.

Были сняты все балки.

Фото группы Trofimovsky_bridge_Saratov в соцсети Instagram

- Несмотря на погодные условия, благодаря высокой трудоспособности работников запланированная часть работы выполнена, — отмечает группа.

Фото группы Trofimovsky_bridge_Saratov в соцсети Instagram

Кроме того, сообщается, что в связи с круглосуточным характером работ, ремонтникам приходилось перекрывать центральную полосу по улице Шехурдина. Дорогу закрывали на период до часа. Администрация группы принесла автомобилистам свои извинения.

ИСТОЧНИК KP.RU