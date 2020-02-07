Завершен демонтаж Трофимовского моста
Завершен демонтаж Трофимовского моста в Ленинском районе Саратова.
Как сообщает Trofimovsky_bridge_Saratov, официальная страница по реконструкции объекта в соцсети Instagram, работы были закончены в ночь на 6 февраля.
Были сняты все балки.
Фото группы Trofimovsky_bridge_Saratov в соцсети Instagram
- Несмотря на погодные условия, благодаря высокой трудоспособности работников запланированная часть работы выполнена, — отмечает группа.
Фото группы Trofimovsky_bridge_Saratov в соцсети Instagram
Кроме того, сообщается, что в связи с круглосуточным характером работ, ремонтникам приходилось перекрывать центральную полосу по улице Шехурдина. Дорогу закрывали на период до часа. Администрация группы принесла автомобилистам свои извинения.
ИСТОЧНИК KP.RU