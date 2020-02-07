Из шиномонтажа в Саратове украли сварочный аппарат за 55 тыс. рублей
Молодой рецидивист из Новопушкинского сознался в преступлении
Изменить размер текста:
В Волжском районе Саратова полиция вчера, 6 февраля, задержала 23-летнего рецидивиста по подозрению в краже.
- Заявление от 32-летнего мужчины поступило 31 января. Он рассказал, что в период с 18 по 20 января кто-то свободно украл из шиномонтажа на Октябрьской улице сварочный аппарат «Аврора» за 55 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.
По подозрению задержали парня из поселка Новопушкинский Энгельсского района, ранее уже привлекавшегося за кражи.
Рецидивист признался в похищении аппарата. Ему выписали подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU