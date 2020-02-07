На пожаре в селе Царевщина сгорел мужчина
В Балтайском районе Саратовской области на пожаре погиб мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по данному факту начата доследственная проверка.
Установлено, что пожар начался около половины пятого в ночь на пятницу, 7 февраля. Возгорание частного дома в селе Царевщина заметили соседи. Они вызвали бригаду МЧС, которая справилась с огнем.
После тушения на полу, рядом с кроватью, было найдено тело 56-летнего хозяина дома с сильными ожогами.
Признаков насильственной смерти на трупе не обнаружено. Предварительно рассматривается версия смерти — отравление продуктами горения. Установлено, что дом отапливался печью, которая перегрелась, что привело к возгоранию потолка.
Проводится проверка, назначено судебно-медицинская экспертиза, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU