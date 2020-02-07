На пожаре в селе Царевщина сгорел мужчина

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:38:08+03:00

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В Балтайском районе Саратовской области на пожаре погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по данному факту начата доследственная проверка.

Установлено, что пожар начался около половины пятого в ночь на пятницу, 7 февраля. Возгорание частного дома в селе Царевщина заметили соседи. Они вызвали бригаду МЧС, которая справилась с огнем.

После тушения на полу, рядом с кроватью, было найдено тело 56-летнего хозяина дома с сильными ожогами.

Признаков насильственной смерти на трупе не обнаружено. Предварительно рассматривается версия смерти — отравление продуктами горения. Установлено, что дом отапливался печью, которая перегрелась, что привело к возгоранию потолка.

Проводится проверка, назначено судебно-медицинская экспертиза, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU