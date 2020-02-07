Вора металлической двери под Саратовом искали восемь месяцев

7 Февр. 2020 2020-02-07T09:57:29+03:00

Ранее мужчина был не судим

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Полиция Балаковского района вчера, 6 февраля, поймала 33-летнего мужчину по подозрению в краже.

- Утром 30 мая 2019 года поступило сообщение от 42-летнего жителя села Большой Кушум. Он поведал, что неизвестные украли металлическую дверь за 17,3 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Правоохранители возбудили дело и задержали ранее не судимого гражданина. Дверь у злоумышленника изъяли, а самому выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU