Вора металлической двери под Саратовом искали восемь месяцев
Ранее мужчина был не судим
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Полиция Балаковского района вчера, 6 февраля, поймала 33-летнего мужчину по подозрению в краже.
- Утром 30 мая 2019 года поступило сообщение от 42-летнего жителя села Большой Кушум. Он поведал, что неизвестные украли металлическую дверь за 17,3 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.
Правоохранители возбудили дело и задержали ранее не судимого гражданина. Дверь у злоумышленника изъяли, а самому выписали подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU