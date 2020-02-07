Под предлогом снятия порчи мужчина под Саратовом снял с девочки одежду
В Новоузенске Саратовской области в суд направлено уголовное дело о сексуальном надругательстве над несовершеннолетней.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 54-летний обвиняемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности и имеет непогашенную судимость.
По версии следствия, 27 октября 54-летний мужчина заманил к себе в квартиру 15-летнюю девочку. Он пообещал избавить ее от порчи нетрадиционным способом. При этом для «лечения» ей следовало раздеться.
Девочка отказалась снимать одежду, тогда злоумышленник сделал это силой и совершил действия сексуального характера.
После этого подросток рассказала обо всем бабушке, а та обратилась в полицию.
Дело направлено в суд несмотря на то, что мужчина не признал вину.
ИСТОЧНИК KP.RU