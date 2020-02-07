2020-02-07T10:14:18+03:00
Происшествия

Под предлогом снятия порчи мужчина под Саратовом снял с девочки одежду

И надругался
Екатерина Семенова
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..Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Новоузенске Саратовской области в суд направлено уголовное дело о сексуальном надругательстве над несовершеннолетней.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 54-летний обвиняемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности и имеет непогашенную судимость.

По версии следствия, 27 октября 54-летний мужчина заманил к себе в квартиру 15-летнюю девочку. Он пообещал избавить ее от порчи нетрадиционным способом. При этом для «лечения» ей следовало раздеться.

Девочка отказалась снимать одежду, тогда злоумышленник сделал это силой и совершил действия сексуального характера.

После этого подросток рассказала обо всем бабушке, а та обратилась в полицию.

Дело направлено в суд несмотря на то, что мужчина не признал вину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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