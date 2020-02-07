За год в саратовских школах и детсадах нашли 652 нарушения в питании детей
В Саратовской области за 2019 год вскрыто 652 нарушения при организации питания детей в образовательных организациях.
- Проверки соблюдения законодательства проводятся на регулярной основе, — отметили «КП-Саратов» в прокуратуре.
Некоторые из проверок и выявили санитарно-эпидемиологические нарушения. Так, например, выявили факты использования продуктов, которые запрещены для реализации в образовательных учреждениях. Также на некоторую еду не было документов о качестве и безопасности, где-то фактический рацион не соответствовал ежедневному меню, а в некоторых местах детям и вовсе готовили из продуктов с истекшим сроком годности.
Сотрудники прокуратуры за год внесли 232 представления, после рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлекли 267 человек, а к административной — 59. Нарушения после проверок также устранили.
ИСТОЧНИК KP.RU