Панков: Назначение Кулика советником спикера Госдумы усилит позиции аграриев

7 Февр. 2020 2020-02-07T09:26:45+03:00

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Депутат Государственной думы Геннадий Кулик станет советником председателя Госдумы Вячеслава Володина. Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал депутат Госдумы Николай Панков.

- Ответственно и с пользой для людей. Вопросы продовольственной безопасности, отстаивание интересов жителей села, все эти темы — приоритет для Государственной думы. В январе профессионал, который всю свою жизнь посвятил селу и интересам аграриев, депутат Геннадий Кулик отметил свой 85-летний юбилей. Геннадий Васильевич в хорошем понимании этого слова лоббист всего аграрного комплекса. Он переходит работать советником председателя Госдумы.

Это однозначно сыграет положительную роль для усиления позиций всех аграриев. Он — кладезь идей в сфере АПК. Могу об этом абсолютно точно говорить, потому что работаем с ним в одной фракционной группе. Знаю его одержимость в помощи селу.

Его мандат переходит в региональную группу. А вот здесь еще один шаг для усиления аграрного лобби. Но тут все по порядку. Всему свое время, — пишет Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU