7 Февр. 2020 2020-02-07T08:59:59+03:00

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Сегодня, 7 февраля, Почетный гражданин Саратовской области Владимир Чумаков отмечает 84-летие.

Владимир Яковлевич родился в 1936 году в Астрахани.

В 1959 году он окончил Грозненский нефтяной институт имени Миллионщикова по специальности «машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов», а в 1986 — Институт повышения квалификации руководителей высшего звена государственного управления Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР по программе «Современные методы управления, организации производства и планирования».

С года окончания Грозненского нефтяного института Чумаков устроился на должность инженера на строительстве газопровода в Новгородской области, а после поднялся по карьерной лестнице до главного инженера Ургенчского газопровода в Узбекистане.

С 1963 по 1967 Владимир Яковлевич трудился главным инженером и начальником Газаватского районного управления газопроводов. После, до 1976 года, Чумаков на той же должности работал в Среднеазиатском управлении магистральных газопроводов, а после — директором производственного управления «Средазтрансгаз».

В 1976 году он устроился директором ПО «Саратовтрансгаз», где проработал до 1981 года, а потом ушел на должность начальника управления «Главюгтрансгаз».

С 1998 года — генеральный директор ПО «Югтрансгаз», а с 1997 по 2001 — был депутатом Саратовской областной думы первого и второго созывов.

Также Владимир Чумаков был в составе Совета директоров РАО «Газпром» и Совета директором «Газнефтьбанка».

Звание «Почетный гражданин Саратовской области» он получил в 1999 году. Также награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.

ИСТОЧНИК KP.RU