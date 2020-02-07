В Энгельсе мужчина избил знакомого и утащил телевизор
Добычу он успел сдать в скупку
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В Энгельсе Саратовской области мужчину ограбили у него же в квартире.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, по словам 55-летнего пострадавшего, вечером 30 ноября знакомый по имени Кирилл избил его и открыто похитил телевизор.
Сумма ущерба составила 14 тыс. рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции задержали подозреваемого — ранее не судимого 31-летнего мужчину. Оказалось, что он успел сдать телевизор в скупку. У него изъяли залоговый билет.
ИСТОЧНИК KP.RU