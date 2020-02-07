2020-02-07T08:15:45+03:00
Происшествия

Мужчина коленом убил собутыльника в Саратове

Дело передано в прокуратуру
Екатерина Семенова
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В Кировском районе Саратова завершено расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело в отношении 42-летнего местного жителя направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Следствие считает, что 31 октября он распивал алкоголь с четырьмя приятелями в квартире дома на улице Оржевского. Мужчине не понравился беспорядок в жилище, и он начал попрекать хозяина. Другой гость, 32-летний мужчина, встал на защиту.

Граждане поссорились и для выяснения отношений ушли в коридор. 42-летний ударил оппонента кулаком по голове. Когда тот потерял равновесие, противник стукнул его туда же еще и коленом.

Несмотря на то, что самочувствие избитого ухудшилось, медики вызваны не были. 1 ноября он скончался.

Обвиняемый сначала отказался признаться, выдвигал различные версии, но под тяжестью доказательств раскаялся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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