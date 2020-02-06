2020-02-06T20:22:38+03:00
Общество

В Общественной палате Саратова выбрали новых членов

Была предложена 21 кандидатура
Екатерина Семенова
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В администрации Саратова сегодня, 6 февраля, выбрали новых членов городской Общественной палаты.

На пять мест претендовал 21 кандидат.

Тайным голосованием общественники избрали в свои ряды представителей «Приволжской книжной палаты» Айсу Акчурина, профсоюза работников связи Николая Бондаренко, «Ассоциации представителей малого бизнеса» Алексея Прокаева, «Российских студотрядов» Георгия Болотова и «Ассоциации выпускников СГСЭУ» Глеба Черницова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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