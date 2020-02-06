В Общественной палате Саратова выбрали новых членов
Была предложена 21 кандидатура
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В администрации Саратова сегодня, 6 февраля, выбрали новых членов городской Общественной палаты.
На пять мест претендовал 21 кандидат.
Тайным голосованием общественники избрали в свои ряды представителей «Приволжской книжной палаты» Айсу Акчурина, профсоюза работников связи Николая Бондаренко, «Ассоциации представителей малого бизнеса» Алексея Прокаева, «Российских студотрядов» Георгия Болотова и «Ассоциации выпускников СГСЭУ» Глеба Черницова.
ИСТОЧНИК KP.RU