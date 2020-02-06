Трамваи №11 в Саратове продолжают ходить по расписанию

6 Февр. 2020 2020-02-06T17:30:00+03:00

Ближайший от Мирного переулка отойдет в 18:35

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В Саратове сегодня, 6 февраля, трамваи №11 будут ходить по расписанию. Об этом сообщает профильная группа в соцсети «ВКонтакте».

От Мирного переулка вагоны будут отходить в 18:35 и 19:05.

Из Солнечного, от 6-го квартала, трамваи ходят с интервалом до 29 минут, далее в 18:55, 19:20, 19:50.

По словам администратора паблика сведения будут обновляться.

Напомним, трамваи №11 ходят по расписанию в вечернее время не первый день, это продолжается достаточное количество времени.

ИСТОЧНИК KP.RU