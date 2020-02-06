На Стрелке в Саратове столкнулись Mitsubishi и автобус №75

6 Февр. 2020 2020-02-06T17:26:02+03:00

Образовался затор на проспекте 50 лет Октября

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Сегодня, 6 февраля, в Саратове на проспекте 50 лет Октября, в районе Стрелки, столкнулись Mitsubishi и автобус №75.

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Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на месте аварии работает дорожная инспекция, прибыла «скорая помощь».

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Из-за столкновения образовался затор на проспекте 50 лет Октября, также затруднения наблюдаются на Большой Горной и Тракторной улицах.

ИСТОЧНИК KP.RU