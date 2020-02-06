На Стрелке в Саратове столкнулись Mitsubishi и автобус №75
Образовался затор на проспекте 50 лет Октября
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Сегодня, 6 февраля, в Саратове на проспекте 50 лет Октября, в районе Стрелки, столкнулись Mitsubishi и автобус №75.
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Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на месте аварии работает дорожная инспекция, прибыла «скорая помощь».
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Из-за столкновения образовался затор на проспекте 50 лет Октября, также затруднения наблюдаются на Большой Горной и Тракторной улицах.
ИСТОЧНИК KP.RU