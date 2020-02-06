В Вольске женщина спровоцировала мужчину на попытку убийства
В Вольске Саратовской области мужчина едва не зарезал женщину из ревности.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, причиной стали провокации со стороны потерпевшей.
В суде было установлено, что в сентябре 2019 года 32-летний мужчина во время застолья поссорился с 42-летней сожительницей, когда они были в гостях у знакомого. Он ударил ее ножом в грудь слева и в шею, а потом ушел. Женщина выжила, но ее здоровью был причинен тяжкий вред.
В ведомстве уточнили, что гражданка длительное время провоцировала мужчину своим аморальным поведением.
Суд отправил злоумышленника в колонию общего режима на три года.
ИСТОЧНИК KP.RU