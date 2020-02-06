В Вольске женщина спровоцировала мужчину на попытку убийства

6 Февр. 2020 2020-02-06T17:24:27+03:00

Он ударил ее ножом и отправился в колонию

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В Вольске Саратовской области мужчина едва не зарезал женщину из ревности.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, причиной стали провокации со стороны потерпевшей.

В суде было установлено, что в сентябре 2019 года 32-летний мужчина во время застолья поссорился с 42-летней сожительницей, когда они были в гостях у знакомого. Он ударил ее ножом в грудь слева и в шею, а потом ушел. Женщина выжила, но ее здоровью был причинен тяжкий вред.

В ведомстве уточнили, что гражданка длительное время провоцировала мужчину своим аморальным поведением.

Суд отправил злоумышленника в колонию общего режима на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU