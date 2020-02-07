2020-02-07T06:01:07+03:00
Общество

Порывистый ветер и снег прогнозируют синоптики саратовцам

Погода будет облачной с прояснениями
Ольга Симонова
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В Саратовской области сегодня, 7 февраля, ожидается небольшой снег, а в южной половине — умеренный.

- В первой половине дня прогнозируется туман с видимостью 500 метров и менее. Погода будет облачной с прояснениями, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Также ожидается северо-восточный ветер с переходом днем на северо-западный, который будет дуть со скоростью 5–10 м/с и порывами до 14 м/с.

Столбик термометра днем будет колебаться на отметке -3…-8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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