Порывистый ветер и снег прогнозируют синоптики саратовцам
Погода будет облачной с прояснениями
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В Саратовской области сегодня, 7 февраля, ожидается небольшой снег, а в южной половине — умеренный.
- В первой половине дня прогнозируется туман с видимостью 500 метров и менее. Погода будет облачной с прояснениями, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
Также ожидается северо-восточный ветер с переходом днем на северо-западный, который будет дуть со скоростью 5–10 м/с и порывами до 14 м/с.
Столбик термометра днем будет колебаться на отметке -3…-8 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU