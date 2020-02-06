Балаковец разбил витрину магазина и украл два телефона

6 Февр. 2020 2020-02-06T17:18:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция раскрыла кражу из ТЦ «Оранж» на Волжской улице, 100 в Балакове.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 26 января в 23:30 из отдела Red store неизвестные украли два телефона марки Redmi, предварительно разбив витрину.

Выяснилось, что к этому причастен 24-летний местный житель, который во всем признался.

У него изъяли похищенное.

На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU