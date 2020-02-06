2020-02-06T17:18:43+03:00
Происшествия

Балаковец разбил витрину магазина и украл два телефона

Злоумышленника задержали
Дарья Вострикова
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Полиция раскрыла кражу из ТЦ «Оранж» на Волжской улице, 100 в Балакове.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 26 января в 23:30 из отдела Red store неизвестные украли два телефона марки Redmi, предварительно разбив витрину.

Выяснилось, что к этому причастен 24-летний местный житель, который во всем признался.

У него изъяли похищенное.

На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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