Балаковец разбил витрину магазина и украл два телефона
Злоумышленника задержали
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Полиция раскрыла кражу из ТЦ «Оранж» на Волжской улице, 100 в Балакове.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 26 января в 23:30 из отдела Red store неизвестные украли два телефона марки Redmi, предварительно разбив витрину.
Выяснилось, что к этому причастен 24-летний местный житель, который во всем признался.
У него изъяли похищенное.
На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU