Мошенники оставили жительницу Саратова без 165,5 тыс. рублей

6 Февр. 2020 2020-02-06T17:16:41+03:00

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Мошенники оставили 31-летнюю жительницу Саратова без 165,5 тыс. рублей.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, она нашла в интернете объявление о помощи в получении кредита. Ей позвонили якобы из банка, расспросили о заявке. Потом гражданка обнаружила, что с ее счета пропали 115,5 тыс. рублей.

Потом ей позвонили якобы сотрудники банка и сказали, что подозрительные действия на счете могли совершить мошенники. Для спасения денег нужно перевести их на страховой счет.

Женщина поверила и по указаниям звонившей перечислила 50 тыс. рублей, куда ей сказали.

Когда она поняла, что все это было обманом, то обратилась в полицию. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU