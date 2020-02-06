2020-02-06T15:58:15+03:00
Происшествия

Житель Ершова отработает долг в 40 тыс. рублей по алиментам

Гражданин проведет полгода на исправительных работах
Дарья Вострикова
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Суд признал 38-летнего жителя Ершова виновным в неуплате алиментов без уважительных причин на свою 15-летнюю дочь и 12-летнего сына.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, мужчину уже приговаривали к 30 часам обязательных работ, но ситуацию это не изменило. У него были временные заработки, которые гражданин тратил на себя.

За долг по алиментам свыше 40 тыс. рублей мужчину обязали провести полгода на исправительных работах с удержанием 15% от зарплаты в казну государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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