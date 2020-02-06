На звание лучшего в России претендует очерк школьницы из Петровска

6 Февр. 2020 2020-02-06T16:14:38+03:00

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К Году памяти и славы Минпросвещения России проводит всероссийский конкурс сочинений среди школьников «Без срока давности».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования области, завершился региональный этап, в котором принял участие 351 школьник из 37 районов области и Саратова.

Самым популярным направлением стало «Великая Отечественная война в истории семьи участника конкурса», востребованные жанры — рассказ и очерк.

Лучшей признана работа Полины Шаповаловой из Петровска, ее сочинение направлено на федеральный заключительный этап конкурса в Москву, итоги которого станут известны весной этого года.

Победителями станут восемь человек, по итогам конкурса будет издан сборник сочинений финалистов.

Торжественная церемония награждения пройдет в Москве. Победители конкурса будут приглашены 9 мая 2020 года на парад на Красной площади, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU