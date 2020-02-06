В Вольске пьяный гость избил хозяйку и отобрал два кольца
Мужчину приговорили к почти четырем годам колонии
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В Вольске Саратовской области ранее судимого 32-летнего местного жителя признали виновным в ограблении.
- В октябре 2019 года мужчина пришел к 46-летней знакомой, чтобы выпить. Когда алкоголь заокнчился, гость попросил у хозяйки два золотых кольца. Та отказалась. Тогда злоумышленник два раза ударил ее по лицу и силой снял с руки украшения, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Ущерб составил 5 тыс. рублей.
Суд приговорил мужчину к трем годам и девяти месяцам колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU