В саратовских автобусах будут искать преступников с помощью «умных» экранов
Сейчас они используются для анализа лиц пассажиров
Кадр программы Общественного телевидения России
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В саратовских автобусах появились «умные» экраны.
Как сообщает Общественное телевидение России, специальная программа поможет определять пол и возраст человека, который посмотрел туда. Это поможет проанализировать аудиторию, потенциально интересную рекламодателю.
Впоследствии планируется синхронизировать программу с базой данных полиции, чтобы пользоваться ею для поисков подозреваемых в преступлениях граждан.
Сейчас такие экраны установлены пока в 20 автобусах на двух маршрутов. Саратов стал вторым городом после Калуги, где внедрен этот пилотный проект.
ИСТОЧНИК KP.RU