2020-02-06T15:34:45+03:00
Общество

В саратовских автобусах будут искать преступников с помощью «умных» экранов

Сейчас они используются для анализа лиц пассажиров
Екатерина Семенова
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Кадр программы Общественного телевидения РоссииКадр программы Общественного телевидения России
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В саратовских автобусах появились «умные» экраны.

Как сообщает Общественное телевидение России, специальная программа поможет определять пол и возраст человека, который посмотрел туда. Это поможет проанализировать аудиторию, потенциально интересную рекламодателю.

Впоследствии планируется синхронизировать программу с базой данных полиции, чтобы пользоваться ею для поисков подозреваемых в преступлениях граждан.

Сейчас такие экраны установлены пока в 20 автобусах на двух маршрутов. Саратов стал вторым городом после Калуги, где внедрен этот пилотный проект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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