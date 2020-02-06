ЦРБ Красноармейска реконструируют после визита Валерия Радаева

6 Февр. 2020 2020-02-06T15:02:09+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 6 февраля, посетил Центральную районную больницу Красноармейска.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он откликнулся на критику в соцсетях, где местные жители сообщили о плохом состоянии инфекционного отделения.

Валерий Радаев осмотрел помещения и пообщался с персоналом. Ему рассказали об идее реконструировать один из корпусов больницы. Переделав его под инфекционное отделение. Кроме того, есть возможность возвести пристройку к поликлинике, чтобы перевести туда женскую консультацию.

- Наша задача — в короткие сроки обустроить современный больничный корпус и поликлинику, чтобы пациенты не испытывали проблем, — заявил губернатор и поручил начать работы после уточнения их стоимости.

ИСТОЧНИК KP.RU