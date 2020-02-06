ЦРБ Красноармейска реконструируют после визита Валерия Радаева
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 6 февраля, посетил Центральную районную больницу Красноармейска.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он откликнулся на критику в соцсетях, где местные жители сообщили о плохом состоянии инфекционного отделения.
Валерий Радаев осмотрел помещения и пообщался с персоналом. Ему рассказали об идее реконструировать один из корпусов больницы. Переделав его под инфекционное отделение. Кроме того, есть возможность возвести пристройку к поликлинике, чтобы перевести туда женскую консультацию.
- Наша задача — в короткие сроки обустроить современный больничный корпус и поликлинику, чтобы пациенты не испытывали проблем, — заявил губернатор и поручил начать работы после уточнения их стоимости.
ИСТОЧНИК KP.RU