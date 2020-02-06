2020-02-06T15:00:16+03:00
Происшествия

В Саратове задержали рецидивиста с наркотиками

У мужчины изъяли три свертка
Дарья Вострикова
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Вчера, 4 февраля, полиция Октябрьского района доставила в отдел из подъезда дома №19г на улице Степана Разина 39-летнего рецидивиста с наркотиками.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, у мужчины изъяли два полимерных свертка, обмотанных серой изолентой, а также один прозрачный полимерный пакет.

Выяснилось, что при себе у гражданина было 0,84 грамма соли, что подтвердила экспертиза.

На мужчину завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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