В Саратове задержали рецидивиста с наркотиками
У мужчины изъяли три свертка
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Вчера, 4 февраля, полиция Октябрьского района доставила в отдел из подъезда дома №19г на улице Степана Разина 39-летнего рецидивиста с наркотиками.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, у мужчины изъяли два полимерных свертка, обмотанных серой изолентой, а также один прозрачный полимерный пакет.
Выяснилось, что при себе у гражданина было 0,84 грамма соли, что подтвердила экспертиза.
На мужчину завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU