2020-02-06T14:41:51+03:00
Общество

Российский книжный союз собирается продвигать чтение в Саратовской области

Между региональным правительством и РКС подписано соглашение
Ольга Симонова
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Фото с Instagram Александра СтрелюхинаФото с Instagram Александра Стрелюхина
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Правительство Саратовской области и Российский книжный союз подписали в Москве соглашение о сотрудничестве ради продвижения чтения в Саратовской области.

Как сообщил в своем Instagram председатель регионального правительства — вице-губернатор Александр Стрелюхин, президент РКС Сергей Степашин рассказал, что деятельность области в сфере популяризации чтения и развития библиотечного обслуживания населения обеспечивает жителям быстрый и полный доступ к информации.

На мероприятии также присутствовали министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина и директор Приволжской книжной палаты Владимир Иванов.

Фото с Instagram Александра Стрелюхина

Фото с Instagram Александра Стрелюхина

Напомним, что сейчас в регионе работают 923 библиотеки, в 2019 году в рамках нацпроекта «Культура» создали девять модельных библиотек.

Также область в течение пяти лет участвует во всероссийском конкурсе «Самый читающий регион», а областная библиотека детей и юношества проводит программу «Сохраним читающее детство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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