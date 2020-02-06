Жители Солнечного-2 обратили внимание на авральные работы в школе «Аврора»
Они связывают активную уборку с возможным визитом высокого гостя
Фото соцсетей
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В поселке Солнечный-2 Кировского района Саратова приводят в порядок территорию школы «Аврора».
Как сообщили «КП-Саратов», местные жители, там трудится снегоуборочная техника, рабочие вычищают близлежащую местность.
При этом горожане связывают активность с возможным визитом председателя Госдумы Вячеслава Володина.
- Жители ближайших домов очень рады. Весь срач убрали. Вячеслав Викторович, приезжайте почаще, — написал пользователь группы «Солнечный Саратов» под ником «Мария Михайлова».
ИСТОЧНИК KP.RU