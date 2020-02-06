В Саратове мужчина задушил собутыльника из-за оскорбления другого человека

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:20:57+03:00

После этого он с сообщником обокрали жертву

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В Саратове двух ранее судимых мужчин признали виновными в краже и в убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, кражу совершил 24-летний, а убийство — 43-летний.

Суд установил, что 15 августа они познакомились с 35-летним жителем Саратова и пожаловались на то, что им негде жить, так как владелец квартиры требует съехать. Новый приятель пригласил их к себе на улицу Артиллерийская.

Все вместе устроили застолье, но поссорились из-за того, что хозяин назвал более молодого собутыльника лицом нетрадиционной ориентации. Тот оказался не обидчивым и забыл про оскорбление. Однако его 43-летний приятель предложил отомстить. Так как 23-летний отказался, тот решил действовать самостоятельно.

Он вошел в комнату к спящему 35-летнему мужчине и несколько раз ударил его утюгом по голове. Потом задушил шнуром.

Молодой мужчина, опасаясь за свою жизнь, не осмелился встать на защиту жертвы.

После убийства оба ушли, украв телефон и телевизор.

Суд отправил убийцу в колонию строгого режима на 14 лет, а второго мужчину — на 2,5 года в колонию общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU