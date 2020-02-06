В Саратовской области сократилось число несовершеннолетних преступников
В основном они орудуют в Энгельсе и Балакове
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В Саратовской области по итогам 2019 года зарегистрировано 481 преступление, совершенное несовершеннолетними.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, это на 21% ниже уровня 2018 года.
При этом больше всего преступлений зарегистрировано в Энгельсе (88), Балакове (60). В основном это кражи (307 случаев), грабежи (46 случаев) и разбои (7).
Также за минувший год произошло два умышленных убийства и пять причинений тяжкого вреда здоровью.
ИСТОЧНИК KP.RU