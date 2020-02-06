2020-02-06T13:59:26+03:00
Происшествия

В Саратовской области сократилось число несовершеннолетних преступников

В основном они орудуют в Энгельсе и Балакове
Екатерина Семенова
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В Саратовской области по итогам 2019 года зарегистрировано 481 преступление, совершенное несовершеннолетними.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, это на 21% ниже уровня 2018 года.

При этом больше всего преступлений зарегистрировано в Энгельсе (88), Балакове (60). В основном это кражи (307 случаев), грабежи (46 случаев) и разбои (7).

Также за минувший год произошло два умышленных убийства и пять причинений тяжкого вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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