В Саратовской области сократилось число несовершеннолетних преступников

6 Февр. 2020 2020-02-06T13:59:26+03:00

В основном они орудуют в Энгельсе и Балакове

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В Саратовской области по итогам 2019 года зарегистрировано 481 преступление, совершенное несовершеннолетними.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, это на 21% ниже уровня 2018 года.

При этом больше всего преступлений зарегистрировано в Энгельсе (88), Балакове (60). В основном это кражи (307 случаев), грабежи (46 случаев) и разбои (7).

Также за минувший год произошло два умышленных убийства и пять причинений тяжкого вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU