2020-02-06T13:58:37+03:00
Происшествия

Жительницу Вольского района обманули при продаже дома

Гражданка лишилась 61 тыс. рублей
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жертвой мошенников стала 44-летняя жительнице села Ключи Вольского района Саратовской области.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, гражданка разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже дома.

Ей позвонил незнакомец и сообщил, что хочет приобрести недвижимость и внести задаток.

По его указанием женщина пошла к ближайшему банкомату и совершила несколько операций, с ее карты списались 61 тыс. рублей.

Она объяснила сотрудникам полиции, что была уверена, звонивший — именно покупатель, поэтому без раздумья пошла к терминалу, но что именно делала, она не помнит.

Выяснилось, что злоумышленник звонил ей с номера, зарегистрированного в Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове задержали рецидивиста с наркотиками
Российский книжный союз собирается продвигать чтение в Саратовской области
Жители Солнечного-2 обратили внимание на авральные работы в школе «Аврора»
Итоговое сочинение в Саратовской области прошло без нарушений
В Саратове мужчина задушил собутыльника из-за оскорбления другого человека
В Саратовской области нехватка врачей составляет от 5 до 10%
Панков: Володин поправил: «не надо всех под одну черту подводить»
В Саратовской области сократилось число несовершеннолетних преступников
Жительницу Вольского района обманули при продаже дома
В поселке Солнечный рецидивист пытался обокрасть магазин
В Саратовскую облдуму планируют направить инициативу о запрете на вылов и продажу раков
Володин предупредил чиновников Саратова об увольнении
Жителей Саратовской области приглашают проверить тонометры