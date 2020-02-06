Жительницу Вольского района обманули при продаже дома
Жертвой мошенников стала 44-летняя жительнице села Ключи Вольского района Саратовской области.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, гражданка разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже дома.
Ей позвонил незнакомец и сообщил, что хочет приобрести недвижимость и внести задаток.
По его указанием женщина пошла к ближайшему банкомату и совершила несколько операций, с ее карты списались 61 тыс. рублей.
Она объяснила сотрудникам полиции, что была уверена, звонивший — именно покупатель, поэтому без раздумья пошла к терминалу, но что именно делала, она не помнит.
Выяснилось, что злоумышленник звонил ей с номера, зарегистрированного в Челябинской области.
ИСТОЧНИК KP.RU