Жительницу Вольского района обманули при продаже дома

6 Февр. 2020 2020-02-06T13:58:37+03:00

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Жертвой мошенников стала 44-летняя жительнице села Ключи Вольского района Саратовской области.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, гражданка разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже дома.

Ей позвонил незнакомец и сообщил, что хочет приобрести недвижимость и внести задаток.

По его указанием женщина пошла к ближайшему банкомату и совершила несколько операций, с ее карты списались 61 тыс. рублей.

Она объяснила сотрудникам полиции, что была уверена, звонивший — именно покупатель, поэтому без раздумья пошла к терминалу, но что именно делала, она не помнит.

Выяснилось, что злоумышленник звонил ей с номера, зарегистрированного в Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU