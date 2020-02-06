В Саратовскую облдуму планируют направить инициативу о запрете на вылов и продажу раков

6 Февр. 2020 2020-02-06T13:56:59+03:00

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Сейчас запасы рака водоемах Саратовской области восстанавливаются и дошли до 100 тонн вылова, но это меньше, чем было. Так, в 70 и 80-х в Саратовской области добывали от 150 до 200 тонн рака. Потом прошла рачья чума по СССР и Европе, запасы сократились. Об этом на заседании комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области 6 февраля рассказал Павел Колпаков, начальник отдела использования водных биоресурсов комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области рассказал о вылове рыбы в регионе.

- Зато ракам сейчас комфортнее — есть корм, много богатых органикой мест, — отметил Колпаков.

Остро стоит вопрос вылова неразмерного (маленького) рака, им торгуют недобросовестные люди. Возникла необходимость запретить промысел, продажу неразмерного рака. Колпаков предложил вынести это предложение в областную думу.

Саратовский межрайонный природоохранный прокурор Виктор Ростов отметил, что за незаконную ловлю в 2013 году было заведено восемь уголовных дел, в 2019 году — 134.

Заседание комитета закончилось вручением благодарностей и грамот.

ИСТОЧНИК KP.RU