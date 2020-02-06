2020-02-06T12:34:25+03:00
Общество

Жителей Саратовской области приглашают проверить тонометры

Пройдет всероссийская акция Росстандарта
Екатерина Семенова
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Жители Саратова и области смогут проверить точность тонометров.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, мероприятие пройдет 11 февраля в рамках всероссийской акции «Будь уверен! Будь здоров!».

Проверку организовало Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). ФБУ «Саратовский ЦСМ имени Б. А. Дубовикова» будет проводить акцию в четырех поликлиниках региона по следующим адресам:

1. ГУЗ «Саратовская городская поликлиника №20» (Саратов, улица Усть-Курдюмская, 3),

2. ГУЗ Саратовской области «Балаковская районная поликлиника» (Балаково, улица Комсомольская, 29),

3. ГУЗ «Энгельсская городская поликлиника №1» (Энгельс, улица Маяковского, 1),

4. Балашовская районная больница (Балашов, улица Красина, 97).

Мероприятие пройдет с 9 до 16 часов.

- Цель акции — донести до жителей России важность регулярной проверки бытовых тонометров артериального давления, — отметили организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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