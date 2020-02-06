Жителей Саратовской области приглашают проверить тонометры
Жители Саратова и области смогут проверить точность тонометров.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, мероприятие пройдет 11 февраля в рамках всероссийской акции «Будь уверен! Будь здоров!».
Проверку организовало Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). ФБУ «Саратовский ЦСМ имени Б. А. Дубовикова» будет проводить акцию в четырех поликлиниках региона по следующим адресам:
1. ГУЗ «Саратовская городская поликлиника №20» (Саратов, улица Усть-Курдюмская, 3),
2. ГУЗ Саратовской области «Балаковская районная поликлиника» (Балаково, улица Комсомольская, 29),
3. ГУЗ «Энгельсская городская поликлиника №1» (Энгельс, улица Маяковского, 1),
4. Балашовская районная больница (Балашов, улица Красина, 97).
Мероприятие пройдет с 9 до 16 часов.
- Цель акции — донести до жителей России важность регулярной проверки бытовых тонометров артериального давления, — отметили организаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU