2020-02-06T12:31:07+03:00
Общество

Вылов рыбы в Саратовской области достиг рекордного уровня

Впервые за 28 лет выловлено свыше 3,5 тыс. тонн
Дарья Вострикова
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В Волге выловили рекордный объем рыбыВ Волге выловили рекордный объем рыбыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В 2019 году объем вылова рыбы в Саратовской области приблизился к отметке в 3,6 тыс. тонн — 120% к уровню прошлого года. Это максимальный показатель за 28 лет. Использование промыслового запаса в волжских водохранилищах с учетом всех видов лова составляет 82–85% от возможного. Об этом на заседании комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области 6 февраля рассказал Павел Колпаков, начальник отдела использования водных биоресурсов комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области рассказал о вылове рыбы в регионе.

Отмечено, что комитет столкнулся с проблемой увеличения вылова рыбы — исчерпывается естественный потенциал биоресурсов водохранилищ.

Для решения этой проблемы в 2019 году в водохранилища области выпустили около 700 тыс. штук молодняка: почти 340 тыс. молодых сазанов, более 230 тыс. штук стерляди, 105 тыс. растительноядных рыб.

Эта мера производится за счет предприятий, чья деятельность может приносить вред экологии, а также за счет рыбодобывающих организаций.

Отмечено, что в ближайшие годы должно произойти увеличение объемов выпуска рыбы в несколько раз. Это будет возможно после проведения профильным отделом комитета проверок предприятий, деятельность которых наносят вред водным биоресурсам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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