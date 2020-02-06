2020-02-06T11:56:13+03:00
Общество

В Саратовской области становится меньше лисиц

Число волков обещает расти
Дарья Вострикова
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Лис в Саратовской области становится все меньшеЛис в Саратовской области становится все меньшеФото: Олег ЗОЛОТО
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Начальник отдела государственного учета и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области Сергей Сухов рассказал 6 февраля на расширенном совещании комитета по охотничьему хозяйству и рыболовству Саратовской области об изменениях в численности животных.

С целью предотвращения распространения бешенства и АЧС в Саратовской области проводились мероприятия по регулированию численности кабана, лисицы и волка.

Количество первых остается на рекомендованном уровне — 0,25 особей на гектар, всего около 2–2,5 тыс. особей. Многолетний учет показал, что лисиц в регионе становится гораздо меньше — в пределе всего лишь от 13 до 14 тыс. особей.

Волков в Саратовской области мало: около 90 голов, но анализ за последнее десятилетие показывает — наблюдается тенденция к увеличению, в последующие годы популяция будет расти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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