В Саратовской области становится меньше лисиц

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:56:13+03:00

Лис в Саратовской области становится все меньше Фото: Олег ЗОЛОТО

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Начальник отдела государственного учета и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области Сергей Сухов рассказал 6 февраля на расширенном совещании комитета по охотничьему хозяйству и рыболовству Саратовской области об изменениях в численности животных.

С целью предотвращения распространения бешенства и АЧС в Саратовской области проводились мероприятия по регулированию численности кабана, лисицы и волка.

Количество первых остается на рекомендованном уровне — 0,25 особей на гектар, всего около 2–2,5 тыс. особей. Многолетний учет показал, что лисиц в регионе становится гораздо меньше — в пределе всего лишь от 13 до 14 тыс. особей.

Волков в Саратовской области мало: около 90 голов, но анализ за последнее десятилетие показывает — наблюдается тенденция к увеличению, в последующие годы популяция будет расти.

ИСТОЧНИК KP.RU