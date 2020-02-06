В Саратовской области ночью сгорели баня и дом

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:47:26+03:00

На тушение выезжали по пять пожарных

Изменить размер текста: A A

В Новоузенске и селе Воскресенское Саратовской области ночью бушевали пожары.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, в Новоузенске около двух часов ночи воспламенилась частная баня. Площадь возгорания составила 15 кв. м. Строение тушили пять человек.

Также в районе трех ночи поступил сигнал о возгорании частного деревянного дома в Воскресенском. Огонь охватил здание на площади 25 кв. м. На ликвидацию пожара выезжали пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU