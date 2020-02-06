В Саратовской области ночью сгорели баня и дом
На тушение выезжали по пять пожарных
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В Новоузенске и селе Воскресенское Саратовской области ночью бушевали пожары.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, в Новоузенске около двух часов ночи воспламенилась частная баня. Площадь возгорания составила 15 кв. м. Строение тушили пять человек.
Также в районе трех ночи поступил сигнал о возгорании частного деревянного дома в Воскресенском. Огонь охватил здание на площади 25 кв. м. На ликвидацию пожара выезжали пять человек.
ИСТОЧНИК KP.RU