В Саратовскую область приезжают охотиться из других регионов

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:40:28+03:00

Изменить размер текста: A A

На заседании охотничьего комитета Саратовской области 6 февраля начальник отдела государственного контроля и надзора за использованием объектов животного мира и среды их обитания комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области Александр Гаврилов отметил, что регион остается привлекательной зоной для охотников, в том числе из других регионов. Вероятно, дело в обширности природных зон — от лесов, полупустынь до пустынь.

Добавил мрачных красок в отчеты начальник Управления ветеринарии правительства Саратовской области Алексей Частов. Он заявил о новом понятии — регионализации во время вспышек заболевания. То есть, если была вспышка в Лысых Горах, то ограничения там и действовали, теперь — во всем регионе. Отмечено, что если раньше зараза шла только от животных, то теперь тот же кабан может побыть на свалке, где выбрасывают мусор, и заболеть.

Отмечено, что сейчас прекращается вакцинация против ящура — поэтому надо проводить мониторинг животных, копытных, которые находятся на границе с Казахстаном, исследовать их. Момент сопряжен с экономикой региона, ведь при наличии опасной зоны из региона нельзя будет поставлять продовольственную продукцию.

ИСТОЧНИК KP.RU